Количество заразившихся коронавирусом в Тамбовской области превысило 2 тыс. человек

ТАМБОВ, 19 мая. /ТАСС/. Количество жителей Тамбовской области, заразившихся коронавирусом, превысило 2 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Тамбовской области, по данным на 19 мая, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составило 2069", - сказали в оперштабе.

За последние сутки заболели 85 человек, в числе которых 11 детей в возрасте от трех до 16 лет. "Прибывших из других регионов нет, все заразившиеся - контактные с больными из других регионов", - пояснили в оперштабе.

В настоящий момент в больницах области на госпитализации находятся 460 человек, у 208 из них пневмония, на домашнем карантине находятся более 3,1 тыс. человек. Выздоровели 579 пациентов, умерли пятеро.

Ранее тамбовские власти до 24 мая продлили в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая для всех жителей области действует обязательный масочный режим.