МГУ начнет прием документов у иностранных абитуриентов с 15 июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова начнет прием документов у иностранных абитуриентов с 15 июня, вступительные испытания пройдут в дистанционном формате. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего.

"Прием документов на первый курс для иностранных граждан начинается с 15 июня 2020 года. Все вступительные испытания будут проведены исключительно в дистанционном формате", - сообщил Садовничий.

По его словам, в МГУ без учета филиалов обучаются около 8 тыс. иностранцев. "Год от года МГУ демонстрирует устойчивый рост числа поступивших иностранных студентов, в прошлом году этот рост составил около 15%. При этом на первый курс в 2019 году поступило около 2700 обучающихся - иностранных граждан. В 2020 году мы также ожидаем около 3 тыс. новых обучающихся - иностранных граждан", - отметил ректор МГУ.

Как уточнили в пресс-службе, в вузе обучаются студенты из 75 государств. Около 30% - граждане стран ближнего зарубежья - Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Белоруссии. Еще около 50% - граждане стран Азиатского региона (Китай, Республика Корея, Вьетнам, Таиланд, Япония).

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.