Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве четыре дня подряд ниже 4 тыс.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Новые 3 545 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 149 607 инфицированных. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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Суточный рост в столице составил 2,4% против 2,3% днем ранее. Доля выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве превысила 21%, за сутки были выписаны 2 583 человека, а всего - 31 496.

За сутки в столице умер 71 человек, всего зафиксирован 1 651 случай летального исхода среди пациентов с коронавирусом.

В новость были внесены изменения (10:52 время мск) — добавлены подробности.