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Большинство регионов провели итоговое собеседование по русскому для 9 классов 18 мая

Три четверти регионов провели собеседование в дистанционной форме

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Большинство российских регионов провели итоговое собеседование для девятых классов в резервный срок - 18 мая, сообщила во вторник пресс-служба Рособрнадзора.

"Итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов в резервный срок, 18 мая, прошло в большинстве регионов, почти три четверти из них провели его в дистанционной форме", - говорится в сообщении.

Итоговое собеседование является обязательным для выпускников 9 классов, его успешная сдача является допуском к государственной итоговой аттестации. В 2020 году подавляющее большинство девятиклассников уже сдали его 12 февраля и 11 марта, получив "зачет".

"Рособрнадзор предоставил регионам возможность самим определять, проводить ли собеседование 18 мая. В этот день итоговое собеседование не было проведено в 19 регионах", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что для тех регионов, где эпидемиологическая ситуация и принятые ограничительные меры не позволили организовать собеседование 18 мая, Рособрнадзор определит новый дополнительный срок его проведения.

Ранее Минпросвещения в целях профилактики распространения коронавируса приняло решение не проводить в этом году основной государственный экзамен (ОГЭ). Министерство 14 марта рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля Минпросвещения рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня.

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