В Вологодской области выявили более 500 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 19 мая. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Вологодской области с начала пандемии составило 502 случая. Об этом во вторник на своей странице "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"На Вологодчине 502 подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 25 новых случаев [21 - Вологда, 1 - Череповец, 3 - Вологодский район]", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в регионе выздоровели 204 человека, умерли трое. Как отметил Кувшинников, пока в области наблюдается рост выявления новых случаев болезни, коэффициент распространения заражения превышает 1,8, что не позволяет перейти властям к первому этапу ослабления ограничительных мер и запуску работы предприятий первой волны. По словам губернатора, власти были готовы позволить начать работу организациям из уже сформированного списка с понедельника, однако эпидемическая ситуация не позволила этого сделать.

"Как только коэффициент распространения снизится до единицы, мы первую волну запускаем. Что для этого необходимо сделать? В первую очередь, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и носить маски, одноразовые перчатки, соблюдать меры личной гигиены и меры предосторожности", - добавил Кувшинниов во время своего видеообращения в Instagram.