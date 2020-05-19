Туробъекты Бурятии могут открыться для жителей Иркутской области и Забайкалья с 1 июля

УЛАН-УДЭ, 19 мая. /ТАСС/. Туристские объекты Бурятии планируется открыть для гостей из соседних регионов - Иркутской области и Забайкальского края - с 1 июля 2020 года. Об этом сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

Президент России Владимир Путин 6 мая на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы поручил руководителям регионов подготовить планы по выходу из режима ограничений на период после 11 мая. С 13 мая власти Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции: открылись промышленные предприятия, торговые компании, людям разрешено совершать прогулки, заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе. С 29 мая в республике для местных жителей откроются турбазы на Байкале, а с 1 июня, по предварительным данным - санаторно-курортные учреждения.

"С 1 июля при благоприятном сценарии развития событий, связанных с пандемией коронавируса, планируем открываться для туристов из соседних регионов - Иркутской области и Забайкальского края. Сейчас прорабатываем механизм взаимодействия между региональными управлениями Роспотребнадзора для обмена данными - находился ли человек в контакте с зараженными, был ли в опасных зонах", - сообщила Бадмацыренова.

Жителей центральных регионов России, Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Дальнего Востока власти Бурятии пока не рассматривают в качестве туристов. "Пока не рассматриваем, но ситуация меняется быстро. Если июнь отработаем без эксцессов, тогда будут решаться вопросы по дальнейшему открытию", - отметила министр, добавив, что самые частые гости республики, если говорить о внутреннем туризме, это москвичи, жители Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей.

Сейчас в Бурятии, по словам Бадмацыреновой, активно ведется работа по разработке новых турпродуктов в сфере экологического туризма. "Прорабатываем новые меры по продвижению турпродукта. В основном это, конечно, экологический туризм: после длительной самоизоляции люди захотят отдохнуть на природе, зарядиться энергетикой озера Байкал. Большой упор делаем сейчас на работу с национальными парками, особо охраняемыми природными территориями", - пояснила министр.

Поддержка туризма

В этом году власти Бурятии в связи с пандемией коронавируса прогнозируют снижение доходов отрасли туризма на 80% по отношению к прошлогоднему показателю. В 2019 году объем платных услуг составил около 3 млрд рублей, в консолидированный бюджет было уплачено 163 млн рублей налогов. "Резкое снижение турпотока у нас наблюдается с февраля. Отменяются деловые мероприятия, событийные, отменены бронирования по групповым поездкам", - сказала Бадмацыренова.

Сейчас помимо федеральных мер поддержки компаниям в сфере туризма в Бурятии оказывается региональная поддержка - это субсидии туроператорам в размере 80% затрат на аренду помещений за три месяца, в бюджете республики для этих целей предусмотрено около 1 млн рублей. Еще порядка 27 млн рублей выделено для возмещения гостиницам и отелям 80% затрат на оплату коммунальных услуг за три месяца. Третья мера поддержки - субсидия туроператорам на оплату договоров страхования гражданской ответственности для включения в федеральный реестр туроператоров.

Кроме того, власти республики субсидируют затраты коллективных средств размещения на приобретение бактерицидных рециркуляторов, также возможно возмещение части затрат еще по 11 направлениям - по итогам конкурса туркомпании могут рассчитывать на помощь при строительстве локальных очистных сооружений, водозаборных скважин, обустройства безбарьерной среды, строительства газовых котельных, бассейнов и прочего.

"Еще 5 млн рублей у нас предусмотрено на грантовую поддержку победителей конкурса проектов в сфере сельского, экологического, социального и событийного туризма, проектов, направленных на повышение привлекательности Бурятии", - добавила Бадмацыренова. Для участия в этом конкурсе подано 99 заявок.

О туризме в Бурятии

Туризм - приоритетная отрасль экономики в Бурятии. Число гостей республики за последние 10 лет увеличилось вдвое, в 2019 году регион посетили порядка 400 тыс. официально зарегистрированных туристов. Из зарубежных стран в Бурятию приезжают чаще всего гости из соседних Монголии и Китая, из Южной Кореи, Японии, Германии, Франции.

Регион привлекает туристов озером Байкал: в отличие от берега со стороны Иркутской области прибрежная полоса в Бурятии более пологая, со множеством песчаных пляжей. Большой интерес также вызывают мероприятия, связанные с национальными бурятскими праздниками, с празднованием Сагаалгана - Нового года по лунному календарю. Иностранцев и жителей других российских регионов привлекают культура и обычаи старообрядцев, проживающих в семейских селах на территории Бурятии. Также в республике, на территории которой находится Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма в России и множество целебных источников, в последнее время активно развивается религиозный и лечебно-оздоровительный туризм.

Ранее глава региона Алексей Цыденов заявлял, что главная цель в развитии туризма в Бурятии - ограничить поток неорганизованных туристов, наносящих вред экологии Байкальской природной территории, обустроить инфраструктуру и привлечь платежеспособного туриста.

Всего в Бурятии насчитывается более 500 коллективных средств размещения, включая отели, гостиницы, турбазы, дома отдыха. Большая часть из них работают на побережье Байкала. Также в регионе зарегистрировано 14 санаторно-курортных учреждений.