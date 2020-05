Ректор МГИМО призвал повышать интеллектуальную конкуренцию в России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Академик РАН, ректор МГИМО Анатолий Торкунов считает необходимым повышать интеллектуальную конкуренцию в России с целью улучшения качества высшего образования и развития науки в стране.

"России нужна гораздо более плотная и насыщенная интеллектуальная среда, в том числе по международным исследованиям. Нужна конкуренция между университетами и исследовательскими центрами. Я говорю не о конкуренции за ресурсы, а прежде всего об интеллектуальной конкуренции. Повышение качества высшего образования, развитие науки должно идти по всему фронту", - сказал он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Торкунов подчеркнул, что Россия - огромная страна с огромными задачами и для нее недостаточно, чтобы было всего несколько ведущих университетов, а остальные развивались по остаточному принципу. "Мы уже показали, что умеем создавать и поддерживать образовательные и исследовательские университеты мирового уровня. МГИМО входит в пятерку ведущих российских вузов в большинстве международных рейтингов. Согласно авторитетному Global Go To Think Tank Index за 2019 год, МГИМО занял 8-е место в мире в категории "Лучший исследовательский центр на базе университета", - напомнил он.

По словам ректора МГИМО, университеты в значительной степени почувствуют на себе кризис, вызванный пандемией. Он отметил, что в МГИМО было налажено дистанционное обучение, что позволило не допустить прекращения учебного процесса. "Благодарен всем нашим профессорам и преподавателям, студентам. Они смогли очень быстро адаптироваться к этим новым условиям", - добавил он.

"Но трудности еще будут. Здесь как с пандемией, которая поражает прежде всего узлы глобализации. В наибольшей степени под угрозой ведущие университеты, в которых учится много иногородних и иностранных студентов. Студенты могут предпочесть учиться ближе к дому. Да и последствия экономического спада никто не отменял", - указал Торкунов.