Ассоциация "Друзья Крыма" из КНР отправила в Крым 50 тыс. медицинских масок

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Члены ассоциации "Друзья Крыма" из Китая отправили в Крым 50 тыс. медицинских масок и 50 защитных костюмов в качестве гуманитарной помощи, сообщили журналистам в пресс-службе постоянного представительства Республики Крым при президенте РФ.

Международная ассоциация "Друзья Крыма" учреждена в Ялте в 2017 году. Ее цель продвижение интересов Крыма и популяризация информации о крымском референдуме и жизни в Крыму. Клубы "Друзей Крыма" как национальные подразделения одноименной ассоциации созданы в 36 странах, в том числе ЕС, Америки, Азии.

"Ассоциация друзей Крыма отправила гуманитарный груз из Китая <…> в составе 50 000 медицинских масок и 50 специальных защитных костюмов. Груз в настоящее время прибыл в Москву и в ближайшие дни будет отправлен в Крым для распределения в учреждениях здравоохранения Республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маски и костюмы были отправлены для поддержки жителей республики в борьбе с пандемией коронавируса. Сформировали посылку члены ассоциации "Друзья Крыма" в Китае во главе с общественным деятелем КНР Гэ Чжили.

Во вторник Аксенов сообщил, что коронавирус за сутки в Крыму подтвердился у четырех человек, общее количество заразившихся составляет 298 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 963 человек: дома - 1 013, в стационарах - 258, изолированы в обсерваторы - 698. Выздоровевших 113, умерли девять человек.