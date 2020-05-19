На таможне в Петербурге задержали груз в Польшу с запрещенными к вывозу 3,5 млн перчаток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Петербургские таможенники задержали партию из более 3,5 млн одноразовых перчаток, которые пытались вывезти из России и Польшу, несмотря на запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, сообщили журналистам в Северо-Западном таможенном управлении.

"На Южном таможенном посту Санкт-Петербургской таможни в результате проведения таможенного досмотра задержана товарная партия, состоящая из 3 585 900 штук перчаток полиэтиленовых одноразовых". Общий вес товара составил около 2 тонн, стоимость €28 тыс.", - говорится в сообщении.

По данным управления, возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов или ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию или вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации". Компании, которая пыталась вывезти перчатки, грозит крупный штраф. Кроме того, партия перчаток у экспортера была изъята.

Средства индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавируса были запрещены к вывозу с территории России по решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 марта.