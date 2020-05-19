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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Росреестра опроверг информацию о заражении коронавирусом

Олег Скуфинский чувствует себя хорошо

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава Росреестра Олег Скуфинский cообщил, что информация о выявлении у него коронавируса нового типа не соответствует действительности.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о положительном тесте на COVID-19 у Скуфинского.

"Информация не соответствует действительности. Я жив, здоров, все замечательно, чувствую себя прекрасно. Последний тест сдавал вчера в больнице Управделами президента. Все хорошо, нахожусь на рабочем месте", - сказал Скуфинский во вторник ТАСС.

Олег Скуфинский был назначен на пост главы Росреестра 22 января 2020 года. До этого занимал должность заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Во главе Росреестра Скуфинский сменил Викторию Абрамченко, которая 21 января была назначена вице-премьером РФ.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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