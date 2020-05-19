Глава комитета Думы выступил за полную ликвидацию лесных зон, где можно не тушить пожары

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Территории, на которых можно не тушить лесные пожары по причине удаленности и труднодоступности, необходимо полностью ликвидировать. Такое мнение во вторник высказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в ходе онлайн-слушаний, посвященных борьбе с лесными пожарами.

В рамках дискуссии глава Рослесхоза Сергей Аноприенко сообщил, что сейчас общая площадь таких зон контроля в России составляет порядка 532 млн га (с начала года она сократилась на 88 млн га), из которой около 350 млн га остаются недоступными для самолетов.

"То, что сейчас сократили количество зон контроля, - это, конечно, хорошо, но это категорически не должно нас устраивать. В советские времена была другая техника и другие возможности. Я считаю, что мы должны продолжить эту работу и отстаивать позицию, что эти зоны контроля не должны существовать", - отреагировал Николаев.

Аноприенко в свою очередь отметил, что работа по сокращению зон контроля лесных пожаров будет продолжена, но для их минимизации потребуется дополнительное финансирование.