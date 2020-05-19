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Парламентское движение молодежи Ульяновской области отмечает 15-летие

Председатель Заксобрания региона Валерий Малышев отметил, что за эти годы движение реализовало проекты совместно с молодежным парламентом при Госдуме и не раз проводило историко-патриотические акции

УЛЬЯНОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Молодежный парламент при Законодательном собрании Ульяновской области отмечает 15-летие со дня основания 19 мая 2005 года, сообщила во вторник пресс-служба областного парламента.

"Молодежное парламентское движение региона уже имеет собственную историю. Заксобрание всегда поддерживало и поддерживает ребят и девушек, которые активно участвуют в нем, в самых разных его формах - от школьных парламентских республик, студенческих советов, муниципальных молодежных парламентов до регионального молодежного парламента", - цитирует пресс-служба председателя Заксобрания региона Валерия Малышева.

Он отметил, что за это время члены молодежного парламента реализовали совместные проекты с молодежным парламентом при Госдуме, проводили публичные слушания и историко-патриотические акции, участвовали в работе комитетов и других проектах.

"Молодежные парламентарии стремились стать командой, которая будет решать проблемы, участвовать в подготовке различных законопроектов по вопросам, которые касаются молодежи", - добавил он.

Теги
РоссияУльяновская область
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