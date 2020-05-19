Эксперт: сервисы для знакомств в интернете сформировали у людей новые модели поведения

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сервисы для знакомств в интернете (online dating service) сформировали у людей новые модели поведения. Желание "свайпать" стало такой же привычкой как раньше было утреннее чтение газет, сказал совладелец компании Dating Group и IT-холдинга SDVentures Дмитрий Волков в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Свайпы (перелистывания вариантов профилей пользователей - прим. ТАСС) иногда называют игрой, действительно механика свайпов она создала addictive behavior (зависимое поведение), некую манеру поведения которая вошла в привычки. То есть, например, есть привычки утром просматривать газету, некоторые деловые люди вставали с утра и просматривали раньше, например, просто офлайн газеты, просматривали заголовки и смотрели что нового. Сейчас одним из таких паттернов поведения является просмотр Facebook или Instagram, человек встает и часто просматривает ленту новостей. Dating service в первую очередь смогли сделать этот процесс "свайпа", процесс просмотра профиля частью нашей жизни", - сказал он.

По словам эксперта, в таком процессе задействованы типичные психологические инструменты, при которых человек получает эндорфины после свершившегося действия. "Человек получает бум эндорфинов после "мэтча" (match, когда пользователя лайкает тот, кого он тоже лайкнул - прим. ТАСС), приблизительно то же самое происходит когда ты получаешь лайк на свой пост или какой-то комментарий от своих друзей. Это маленькая, но победа, которая приносит радость. И вот на эту радость подсело огромное количество людей. Далеко не все используют например Tinder (приложение для знакомств - прим. ТАСС) для встреч, вообще большое количество людей использует это для возвышения своего эга", - добавил Волков.

Кроме этого, приложения для знакомств используют еще одну особенность - это бесконечность выбора. "Вот это человеческое желание всегда искать улучшения - оно и эксплотируется всеми этими программами", - добавил эксперт