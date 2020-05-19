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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: россияне, знакомые которых заразились коронавирусом, больше боятся пандемии

Доля тех, у кого среди знакомых есть заразившиеся, составляет 8% в среднем по стране

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Страх перед коронавирусной инфекцией выше у россиян, знакомые которых уже заразились вирусом, чем у тех, в кругу общения которых нет подобных случаев. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологического антикризисного центра, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Среди тех, кто имеет заразившихся коронавирусом знакомых, лично боятся заразиться 24% против 14% среди тех, у кого нет заразившихся среди знакомых. Боятся, что заразятся близкие, 59% против 40%", - отметили социологи.

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Доля тех, у кого среди знакомых есть заразившиеся коронавирусом нового типа, составляет 8% в среднем по стране, в Москве - 15%.

"Эти доли могут показывать не только близкий круг, но и дальнее окружение - "знакомых знакомых". Учитывая важность темы и повышенное внимание к ней, информация о заболевших быстро распространяется по сетям межличностного общения", - пояснили авторы исследования.

Растет при этом число тех, кто опасается за материальное благосостояние своей семьи. "С начала апреля мы наблюдаем, что экономические страхи распространены шире страхов за здоровье", - отмечают исследователи.

Большинство респондентов, несмотря на опасения, выступают за смягчение ограничений и выход на работу (64%).

Об опросе

Объем выборки - 1 тыс. респондентов. Данные представляют онлайн-аудиторию РФ в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Сбор данных проводился 15 мая.

Социологический антикризисный центр открыт в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence), специализирующейся на интернет-исследованиях с собственной онлайн-панелью респондентов в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии численностью более 1 млн человек, и Центра социального проектирования "Платформа", специализирующегося на консалтинге и проектах в области общественных и корпоративных процессов. Цель центра - более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые происходят в том числе в связи с пандемией коронавируса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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