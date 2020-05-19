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В Петербурге временно закрыли на вход и выход станцию метро "Беговая"

Поезда Невско-Василеостровской линии следуют до станции "Приморская"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Станцию "Беговая" Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургского метрополитена закрыли на вход и выход по техническим причинам. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

"В 12:54 мск станция "Беговая" закрыта на вход и выход по техническим причинам. Поезда следуют до станции "Приморская", - говорится в сообщении.

Конечная станция Невско-Василеостровской линии расположена у пересечения улицы Савушкина с Туристской улицей.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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