В Петербурге временно закрыли на вход и выход станцию метро "Беговая"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Станцию "Беговая" Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургского метрополитена закрыли на вход и выход по техническим причинам. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

"В 12:54 мск станция "Беговая" закрыта на вход и выход по техническим причинам. Поезда следуют до станции "Приморская", - говорится в сообщении.

Конечная станция Невско-Василеостровской линии расположена у пересечения улицы Савушкина с Туристской улицей.