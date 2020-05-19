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Форум "Таврида" в 2020 году впервые начнется с онлайн-курсов

Новый формат позволит участникам быстро получать обратную связь и тесно работать с экспертным и творческим сообществом форума

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Традиционные смены форума "Таврида" для молодых деятелей культуры и искусств проводить этим летом не планируется, однако запланированы онлайн-программы по четырем направлениям в июле, сообщили журналистам в пресс-службе проекта.

"Новый формат образовательной программы откроет работу форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в 2020 году. С 1 по 23 июля 2020 года первые образовательные программы - антишколы форума - пройдут в онлайн-формате. Теперь "Таврида" стала еще ближе: участвовать в проекте можно из любой точки мира, и это безусловное преимущество для молодых творцов и экспертов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, новый формат позволит участникам быстро получать обратную связь и тесно работать с экспертным и творческим сообществом форума. "Конечно, чаты и видеозвонки не заменят живого общения, самой атмосферы форума. Но самое главное - свобода творчества и синергия удивительных людей, которые обязательно будут присутствовать и в онлайн-формате", - приводятся в сообщении слова контент-продюсера форума Ксении Артемьевой.

Уточняется, что на 1-2 июля запланированы курсы для организаторов, затем четырехдневные программы по современным музыкальным направлениям, по новой визуальной культуре и моде, по литературе и медиа. Небольшие команды под руководством опытных наставников будут совместно с молодыми творцами работать над конечным культурным продуктом. Например, участники антишколы современных музыкальных направлений по итогам совместной работы с лейблами составят плейлист из собственных треков, который будет опубликован на стриминговых музыкальных сервисах. Также пройдет отбор музыкантов для выступления на главной сцене фестиваля фестивалей "Таврида - АРТ", молодым художникам предоставят шанс принять участие в выставочном проекте "Мира мало" в рамках VII Московской биеннале молодого искусства.

В пресс-службе добавили, что молодые деятели культуры и искусств в возрасте от 18 до 35 лет могут подать заявку на участие с 18 мая на официальном сайте арт-кластера tavrida.art.

При этом отмечается, что в июне также пройдут несколько новых онлайн-проектов для молодых творцов. Среди них серия онлайн-экскурсий по мастерским известных художников, онлайн-воркшопы и кейсы арт-парка.

О форуме

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства - в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.

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