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Пандемия коронавируса нового типа

Медикам Пермского края произвели перерасчет надбавок за работу с больными COVID-19

Всего выплаты получили почти 3 тыс. медработников региона

ПЕРМЬ, 19 мая. /ТАСС/. Перерасчет надбавок к заработной плате медиков за работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, произвели в Пермском крае, сообщается на сайте губернатора и правительства региона во вторник.

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Ранее ТАСС сообщал, что Генеральная прокуратура России выявила нарушения при начислении стимулирующих выплат медикам в Прикамье. В частности, врачам государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Городская клиническая больница №7" стимулирующие выплаты за апрель 2020 года произведены не в полном объеме. Аналогичные нарушения выявлены еще в трех учреждениях края.

"На 18 мая, после проведенного перерасчета, стимулирующие выплаты по [федеральному] постановлению № 415 распространились на 1 923 медиков (на 188 больше, чем было), а по [региональному]постановлению № 206-п - на 2 786 медиков и сотрудников скорой помощи (в том числе водителей) - рост почти на 700 человек. С учетом того, что ряду медработников полагаются допвыплаты сразу по нескольким постановлениям, всего дополнительная поддержка после нововведений была оказана почти 3 тыс. медиков Прикамья", - говорится в сообщении.

Поясняется, что общая сумма доплат врачам за работу в апреле составила 152 млн рублей. К 15 мая стимулирующие выплаты к апрельской зарплате за лечение пациентов с коронавирусом получили 1 138 медработников, общая сумма выплат составила 52,8 млн рублей. С учетом произведенного в выходные и понедельник перерасчета итоговая сумма увеличилась в два раза и составила 105,7 млн рублей. Доплаты произведены 17 и 18 мая.

"В среднем доплата врача составит 31 811 рублей. Это при условии, что врач отработал в стационаре месяц и имел контакт с инфицированным пациентом. На скорой помощи врач получит 25 449 рублей, отработав полный месяц, при этом должен иметь место контакт с "ковидным" больным. Это главное условие, в соответствии с постановлением Правительства РФ", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой.

Теги
РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типа
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