{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фестиваль "Таврида-Арт" может пройти в Крыму в августе

Это будет зависеть от снятия в регионе ограничений, введенных из-за коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" может пройти в Крыму в августе, если к этому моменту отменят ограничения, вызванные ситуацией с коронавирусом, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на июнь и июль запланированы образовательные программы в формате онлайн. В прошлые годы смены форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проходили в течение всего лета, несколько дней проводился фестиваль "Таврида-Арт". В 2020 году летних смен из-за ситуации с коронавирусом в обычном формате не планируется.

"Одно из самых масштабных событий лета - фестиваль фестивалей "Таврида-Арт" - в случае снятия ограничений может быть проведено в августе этого года. Сроки проведения являются проектными", - говорится в сообщении. Уточняется, что также с 24 августа по 30 сентября предполагается проведение форума "Таврида" в традиционном очном формате.

"На площадке в Крыму, в бухте Капсель запланированы пять образовательных площадок для молодых представителей театрального сообщества и киноиндустрии, менеджеров по развитию региональной привлекательности, представителей народной культуры и хореографического искусства, дизайнеров и архитекторов, классических музыкантов. В рамках каждой антишколы пройдет грантовый конкурс, по итогам которого у молодых творцов будет возможность получить финансовую поддержку до 2,5 млн рублей на реализацию своего проекта", - отметили в пресс-службе.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства - в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Путин заявил, что все выплаты медикам должны быть прозрачны и понятны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС