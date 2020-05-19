Фестиваль "Таврида-Арт" может пройти в Крыму в августе

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" может пройти в Крыму в августе, если к этому моменту отменят ограничения, вызванные ситуацией с коронавирусом, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на июнь и июль запланированы образовательные программы в формате онлайн. В прошлые годы смены форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проходили в течение всего лета, несколько дней проводился фестиваль "Таврида-Арт". В 2020 году летних смен из-за ситуации с коронавирусом в обычном формате не планируется.

"Одно из самых масштабных событий лета - фестиваль фестивалей "Таврида-Арт" - в случае снятия ограничений может быть проведено в августе этого года. Сроки проведения являются проектными", - говорится в сообщении. Уточняется, что также с 24 августа по 30 сентября предполагается проведение форума "Таврида" в традиционном очном формате.

"На площадке в Крыму, в бухте Капсель запланированы пять образовательных площадок для молодых представителей театрального сообщества и киноиндустрии, менеджеров по развитию региональной привлекательности, представителей народной культуры и хореографического искусства, дизайнеров и архитекторов, классических музыкантов. В рамках каждой антишколы пройдет грантовый конкурс, по итогам которого у молодых творцов будет возможность получить финансовую поддержку до 2,5 млн рублей на реализацию своего проекта", - отметили в пресс-службе.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства - в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.