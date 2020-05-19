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"Единая Россия" планирует передать новую партию компьютеров детям для учебы

Волонтеры доставили около 10 тыс. компьютеров нуждающимся детям в рамках акции "Помоги учиться дома", рассказал председатель партии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" рассматривает возможность направить нуждающимся детям дополнительную партию компьютеров, сообщил во вторник председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".

Он напомнил, что "Единая Россия" развернула "масштабную деятельность по оказанию помощи гражданам страны", возникло волонтерское движение, объединенное в региональные штабы. "Нам тогда [в начале работы два месяца назад] казалось, что все будет несколько проще, что те проблемы, которые возникли во всем мире, в нашей стране будут решаться быстрее, но жизнь оказалась гораздо сложнее", - отметил Медведев.

Он констатировал, что организованная по партийной линии помощь оказалась весьма востребованной. По его данным, волонтеры обработали более 850 тыс. обращений, из них примерно 30 тыс. - запросы на юридическую помощь.

"Наши волонтеры доставили около 10 тыс. компьютеров, ноутбуков, планшетов нуждающимся детям в рамках партийной акции "Помоги учиться дома", - сказал председатель "Единой России". По его оценке, это весьма хорошая акция. "Обращения все равно поступают, надо их внимательно анализировать, может быть, и дополнительное количество компьютеров надо постараться найти и в регионы отправить", - указал Медведев.

Он поблагодарил всех волонтеров, а также социально ответственный бизнес, который поддерживал благотворительные и социально ориентированные некоммерческие организации, медицинские организации и россиян.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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