В Думу внесли законопроект о праве продолжить службу в Росгвардии после работы депутатом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, разрешающий продолжить службу в Росгвардии после окончания полномочий депутата и сенатора. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Действующее законодательство распространяет гарантии продолжения службы с сохранением должности на военнослужащих Минобороны, сотрудников органов внутренних дел, Следственного комитета, МЧС, работников прокуратуры, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы исполнения наказания, которые были избраны депутатами Госдумы или членами Совета Федерации.

"В целях устранения имеющегося пробела правового регулирования законопроектом предлагается внести в статьи 6 и 25 федерального закона [о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации] изменения, распространяющие на сотрудников войск национальной гвардии, избранных депутатами Государственной думы, избранных (назначенных) членами Совета Федерации, аналогичные правовые гарантии", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

Согласно законопроекту, сотрудник Росгвардии, избранный депутатом Госдумы или сенатором, приостанавливает службу на период осуществления соответствующих полномочий. "После прекращения указанных полномочий сотруднику войск национальной гвардии по его желанию предоставляется ранее замещаемая им должность, а при ее отсутствии другая равноценная должность по прежнему либо с согласия сотрудника иному месту службы", - поясняет Хинштейн.