Суд арестовал имущество бывшего замгубернатора Ленобласти на сумму более 2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество бывшего заместителя губернатора Ленинградской области Николая Пасяды по делу о банкротстве застройщика "Главсктройкомплекс ЛО" ("ГСК ЛО"), следует из определения суда.

"Наложить арест на принадлежащее Пасяде Николаю Ивановичу имущество в пределах 2 млрд 151 млн 350 тыс. 518,11 рублей", - говорится в документе.

Как следует из определения суда, требование об аресте имущества Пасяды подал конкурсный управляющий компанией "ГСК ЛО" Вадим Федичев. Федичев был назначен конкурсным управляющим после того, как компания попала под процедуру банкротства в 2018 году по иску банка "Уралсиб". Согласно материалам дела, Федичев также потребовал в суде привлечь Пасяду к субсидиарной ответственности по долгам компании.

Пасяда занимал должность заместителя губернатора Ленинградской области в 2005-2012 годах. Также, согласно данным базы СПАРК, он был последним генеральным директором стройкомпании "ГСК ЛО" до того, как она попала под процедуру банкротства.

Компания, по данным газеты "Коммерсант", строила в деревне Новое Девяткино в Ленинградской области жилой комплекс "Галактика", однако сроки его сдачи были сорваны. Проект комплекса включал в себя 13 24-этажных домов, но компания возвела только 30% первого корпуса общей площадью 18 тыс. кв. м. В ноябре прошлого года издание сообщало, что достройкой комплекса заинтересовался девелопер "ПИК".