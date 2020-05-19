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Пандемия коронавируса нового типа
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Эксперт: Москва и Подмосковье вышли на плато по распространению коронавируса

Кроме того, главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков отметил, что в некоторых регионах эпидемический процесс будет затянут

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ситуация по распространению коронавируса в России стабилизируется. Москва и Московская область вышли на плато по заболеваемости, заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

"Ситуация [в России] стабилизируется. В большей степени стабилизируется в Москве и в Московской области на данный момент <...> Можно сказать, что Москва вышла на плато так называемое, Москва и Московская область", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

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По его словам, в Москве и Подмосковье наблюдаются значительное снижение заболеваемости, увеличение количества выписанных пациентов и сохраняется наличие коек в больницах.

При этом эксперт отметил, что в некоторых регионах РФ эпидемический процесс будет затянут. "Надо оценивать каждый регион отдельно, потому что какие-то регионы только-только недавно вошли в этот процесс, то есть у них все равно будет отставание определенное по снятию ограничений", - пояснил он.

Тимаков напомнил, что для ослабления ограничительных мер необходимо соблюдать масочный режим и сохранять социальную дистанцию. "Если будет разобщение между ними (людьми - прим. ТАСС) на расстоянии, то индекс репродукции [коронавируса], который снизился у нас до 0,7 в Москве, будет дальше снижаться <...> Когда он будет 0,5, то это будет стабильная нагрузка на эпидпроцесс, потому что с вирусом все равно большинство проконтактируют. Чем меньше доза вируса, тем больше вариантов и вероятностей, что заболевают люди в легкой форме или будет бессимптомное носительство. Соответственно, меньше будет нагрузка на здравоохранение, меньше будет тяжелых исходов и серьезных осложнений", - добавил эксперт.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (14:55 время мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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