Главврач пермской подстанции "скорой" извинился за реакцию на жалобы медиков по выплатам

ПЕРМЬ, 19 мая. /ТАСС/. Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свою реакцию на вопрос о дополнительных выплатах медицинским сотрудникам. Видео с обращением Катаева разместили во вторник на канале Минздрава региона в Instagram.
Ранее в нескольких СМИ появилось видео, на котором Катаев общается с медработником и во время вопроса о дополнительных выплатах медицинским сотрудникам начинает изображать негодующего собеседника, стучащего по столу кулаком.
Позже видео было удалено из канала регионального Минздрава.
"Из-за распространения коронавирусной инфекции мы все оказались перед совершенно новыми и непростыми ситуациями. Понятно, что необходимо оперативно перестраивать всю систему работы, организовывать людей, обеспечивать безопасность, это, конечно, возлагает особую ответственность на руководителей лечебных учреждений. Зачастую приходится принимать решения в экстренном режиме, и, к сожалению, я, как и все, не застрахован от ошибок, эмоциональных реакций на происходящее. Если кого-то вчера обидело мое поведение, прошу извинить за мою такую резкую реакцию, был на эмоциях", - сказал Катаев.