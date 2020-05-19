Главврач пермской подстанции "скорой" извинился за реакцию на жалобы медиков по выплатам

ПЕРМЬ, 19 мая. /ТАСС/. Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свою реакцию на вопрос о дополнительных выплатах медицинским сотрудникам. Видео с обращением Катаева разместили во вторник на канале Минздрава региона в Instagram.

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Ранее в нескольких СМИ появилось видео, на котором Катаев общается с медработником и во время вопроса о дополнительных выплатах медицинским сотрудникам начинает изображать негодующего собеседника, стучащего по столу кулаком.

Позже видео было удалено из канала регионального Минздрава.