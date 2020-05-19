Самая большая в Южном федеральном округе школа откроется в Краснодаре в 2021 году

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Школа на 1 875 мест откроется в 2021 году в Краснодаре, где вопрос с нехваткой мест в общеобразовательных учреждениях стоит наиболее остро. Новое учебное заведение будет самым большим в Южном федеральном округе, сообщается на официальном сайте администрации и городской думы Краснодара.

На протяжении нескольких лет в городах Краснодарского края существует проблема нехватки мест в школах и детских садах, это связано с ростом населения в регионе, куда ежегодно переезжают тысячи человек, в том числе семьи с детьми. В 2019 году на Кубани в школы набрано порядка 670 тыс. детей, из них 72 тыс. первоклассников. Первоочередной задачей властей признано строительство образовательных учреждений, при этом отмечается, что важно не просто решить проблему дефицита мест, но и учесть прирост населения и увеличение миграционного потока в регион.

"В этом районе (Западного Обхода по ул. Конгрессной - прим. ТАСС) социальные объекты особенно необходимы - территория продолжает активно развиваться. Школа уникальная - самая современная и большая в Южном федеральном округе. Она строится для будущего микрорайона, полностью обеспечит потребность живущих здесь горожан и разгрузит действующие в этой части Краснодара школы. Рассчитываем, что с 1 сентября 2021 года она примет учеников", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Первышова. Он добавил, что школа будет рассчитана на 1 875 мест в одну смену.

Возведение школы началось в конце ноября 2019 года, сейчас ее готовность составляет 20%, на объекте посменно каждый день работают 90 человек. Общая площадь участка составляет 3,3 га, площадь самой школы на трех этажах - 31 тыс. кв. метров. Здесь будут оборудованы три спортзала, тренажерный зал, актовый зал на 850 мест и большая столовая на 750 мест. На прилегающей территории будут построены спортивные и детские площадки, а также футбольное поле с беговыми дорожками.

Первышов отметил, что пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в темпы строительства и сейчас "на счету каждая неделя", однако, несмотря на это, подрядчик укладывается в сроки. "Период коронавирусной инфекции сказывается не только на строительных компаниях. Ряд смежных отраслей, в том числе поставщики стройматериалов, определенное время не работали. Хорошо, что здесь был своевременно сделан необходимый запас материалов", - сказал он, добавив, что особое внимание при строительстве уделяется соблюдению санитарных норм, чтобы не допустить заражения коронавирусом среди работников и избежать остановки строительства.

Кроме того, отмечается, что в городе практически завершено строительство еще двух школ на 1 100 мест в одну смену. В настоящее время в Краснодаре ведется строительство еще 9 школ и 3 детских садов. Начиная с 2017 года, в краевом центре построены 7 школ, в том числе новые корпуса в существующих учебных учреждениях.