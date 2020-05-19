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Вакцинация жителей тундры против сибирской язвы началась на Ямале

Всего в вакцинации задействовано два вертолета и 12 специалистов здравоохранения

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вакцинация жителей ярсалинской и новопортовской тундр против сибирской язвы стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"С 18 по 21 мая в Ямальском районе проводится вакцинация жителей ярсалинской и новопортовской тундр против сибирской язвы. Лето обещает быть жарким, и опасность пробуждения этой опасной инфекции сохраняется. Всего задействовано два вертолета и 12 специалистов здравоохранения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что управление по делам малочисленных народов Севера проводит разъяснительную работу среди населения о необходимости профилактики, помогает в проведении вакцинации.

В 2016 году в Ямальском районе был введен карантин из-за сибирской язвы, от которой погибло более 2,3 тыс. оленей. На территории округа проживают 42 тыс. представителей коренных народов Севера, из них 14 тыс. жителей тундры ведут традиционный кочевой образ жизни и выпасают самое большое в мире стадо северных оленей.

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