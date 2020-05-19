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Пандемия коронавируса нового типа
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Кабмин жестко потребовал "буквального выполнения" поручения о выплатах медикам

Правительством были оперативно обеспечены дополнительные выплаты врачам, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ жестко потребовало от исполнителей на местах буквально следовать поручению президента РФ Владимира Путина о выплате надбавок медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом, в полном объеме. Об этом во вторник доложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании, которое проводит глава государства.

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Глава кабмина отметил, что правительством были оперативно обеспечены дополнительные выплаты врачам. Сотрудники социальных учреждений, надбавки которым президент инициировал 11 мая, начнут получать выплаты в ближайшее время, сказал Мишустин.

"Мы жестко потребовали от всех исполнителей на местах буквального выполнения вашего поручения, уточнили для регионов порядок расчетов, чтобы средства начислялись исходя из самого факта работы с больными с коронавирусом без каких-либо вычетов на основе часов, смен или других показателей", - заверил президента председатель правительства.

' ТАСС/Ruptly'

Мишустин подчеркнул, что вопрос осуществления выплат медработникам правительство держит на постоянном контроле. При этом, чтобы не было задержек и злоупотреблений на местах, предусмотрен механизм обратной связи - на портале госуслуг появился специальный раздел для обращений врачей, напомнил премьер.

Глава кабмина коснулся также реализации поручений президента по выплатам семьям с детьми. "Суммарно на эти выплаты через портал госуслуг подано более 10,5 млн заявлений, постоянно это число растет", - сказал Мишустин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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