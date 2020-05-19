Кабмин жестко потребовал "буквального выполнения" поручения о выплатах медикам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ жестко потребовало от исполнителей на местах буквально следовать поручению президента РФ Владимира Путина о выплате надбавок медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом, в полном объеме. Об этом во вторник доложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании, которое проводит глава государства.

"Мы жестко потребовали от всех исполнителей на местах буквального выполнения вашего поручения, уточнили для регионов порядок расчетов, чтобы средства начислялись исходя из самого факта работы с больными с коронавирусом без каких-либо вычетов на основе часов, смен или других показателей", - заверил президента председатель правительства.

Глава кабмина отметил, что правительством были оперативно обеспечены дополнительные выплаты врачам. Сотрудники социальных учреждений, надбавки которым президент инициировал 11 мая, начнут получать выплаты в ближайшее время, сказал Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что вопрос осуществления выплат медработникам правительство держит на постоянном контроле. При этом, чтобы не было задержек и злоупотреблений на местах, предусмотрен механизм обратной связи - на портале госуслуг появился специальный раздел для обращений врачей, напомнил премьер.

Глава кабмина коснулся также реализации поручений президента по выплатам семьям с детьми. "Суммарно на эти выплаты через портал госуслуг подано более 10,5 млн заявлений, постоянно это число растет", - сказал Мишустин.