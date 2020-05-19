В Казани сотрудница полиции без маски и перчаток оштрафовала нарушителя масочного режима

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Управление МВД России по Казани организовало служебную проверку в отношении сотрудницы, которая без средств индивидуальной защиты оформляла документы на правонарушителей. Об этом во вторник сообщается на сайте МВД по Татарстану.

По данным местных СМИ, в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница полиции составляет протокол на нарушителя масочно-перчаточного режима. При этом, женщина стянула маску с лица и не надела перчатки.

"В управлении МВД России по г.Казани проводится служебная проверка в отношении сотрудницы, которая без средств индивидуальной защиты оформляла процессуальные документы в отношении правонарушителей. По результатам служебной проверки на нее будет наложено дисциплинарное взыскание", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Татарстану, личный состав казанской полиции обеспечен масками и перчатками. Кроме того, с полицейскими ежедневно проводят инструктажи о правилах использования средств индивидуальной защиты.

В Татарстане запрещено находиться без маски в общественных местах, магазинах, объектах оказания услуг, транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси. Без перчаток нельзя находиться в объектах розничной торговли, транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси.