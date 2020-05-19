Вице-спикер ростовского Заксобрания Василенко заразился коронавирусом

"Могу сказать, что мне не удалось избежать заражения коронавирусом. В ходе планового тестирования на COVID-19 получил положительный результат", - написал Василенко во вторник на своей странице в Facebook, отметив, что чувствует себя хорошо и продолжает работать из дома.

Начальник управления информационной политики правительства области Сергей Тюрин сообщил, что в соответствии с предписанием Роспотребнадзора в Заксобрании области выполнен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

В пресс-службе регионального Заксобрания ТАСС подтвердили, что Василенко находится дома на самоизоляции. "Тестируются все, кто мог иметь даже теоретический контакт с ним. Сотрудники его комитета также переведены на самоизоляцию, - отметил собеседник агентства. - В последнем заседании, которое состоялось 24 апреля, Василенко принимал участие дистанционно по видеосвязи. В последнее время он и работал дистанционно".

Как отметили в пресс-службе Заксобрания, работа продолжается с соблюдением повышенных мер предосторожности. "Все передвижения по зданию осуществляются в масках. Во всех подразделениях розданы антисептики, несколько раз в день обрабатываются все поверхности. Все строго, под контролем. Формат мероприятий давно изменен. Максимально используем дистанционное участие. Заседания Заксобрания у нас проводятся с определенной рассадкой, чтобы соблюсти социальное дистанцирование", - отметили в пресс-службе.

Согласно данным на сайте Заксобрания области, Василенко является заслуженным работником сельского хозяйства РФ, доктором сельскохозяйственных наук. С 2012 года - член-корреспондент РАН.