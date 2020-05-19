Путин: вопрос о дистанционной продаже безрецептурных лекарств должен решаться быстрее

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы заявил, что принятое им решение разрешить дистанционную продажу лекарств, отпускаемых без рецепта, реализуется слишком медленно.

"Чувствительный, важный вопрос для людей, особенно пожилых, это дистанционный заказ лекарств, которые отпускаются без рецепта <…> Мне кажется, все идет не так быстро, как бы хотелось", - прокомментировал Путин.

Президент напомнил, что соответствующий указ был подписан им еще 17 марта. "Прошу сегодня отдельно остановиться на этом вопросе и доложить, когда у наших граждан появится возможность заказывать лекарства дистанционно, когда вопрос будет доведен до логического завершения, выпущена вся необходимая нормативная база", - потребовал президент.