Работники Пермской подстанции скорой помощи получили выплаты на 14,5 млн рублей

"Мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы положенные доплаты для сотрудников скорой помощи были получены в полном объеме. Средства пришли в учреждения, 15 и 18 мая, производились перечисления на счета сотрудников скорой помощи. На данный момент начисления произведены 290 сотрудникам Пермской станции скорой медицинской помощи. Вчера и сегодня производятся начисления водителям-аутсорсерам, всего 115 человек", - пояснил Катаев.

По его словам, на сегодняшний момент перечислено более 14,5 млн рублей.

Катаев также извинился за свою реакцию на вопрос о дополнительных выплатах медицинским сотрудникам. В ряде СМИ появилось видео, на котором он общается с медработником и во время вопроса о дополнительных выплатах медицинским сотрудникам начинает изображать негодующего собеседника, стучащего по столу кулаком.

"Из-за распространения коронавирусной инфекции мы все оказались перед совершенно новыми и непростыми ситуациями. Понятно, что необходимо оперативно перестраивать всю систему работы, организовывать людей, обеспечивать безопасность, это, конечно, возлагает особую ответственность на руководителей лечебных учреждений. Зачастую приходится принимать решения в экстренном режиме, и, к сожалению, я, как и все, не застрахован от ошибок, эмоциональных реакций на происходящее. Если кого-то вчера обидело мое поведение, прошу извинить за мою такую резкую реакцию, был на эмоциях", - сказал Катаев.

Ранее Генеральная прокуратура России выявила нарушения при начислении стимулирующих выплат медикам в Пермском крае. Во вторник на сайте губернатора и правительства региона появилась информация о том, что необходимый перерасчет надбавок к заработной плате медиков за работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, произведен.