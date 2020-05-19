В Подмосковье сотрудница ИФНС осуждена на четыре года условно за мошенничество

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Суд приговорил начальника отдела работы с налогоплательщиками ИФНС по Истре Ольгу Михееву к четырем годам условно за мошенничество на 8,2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Приговором суда Михеевой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года", - сообщили в ГСУ.

В августе 2019 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Михеева была задержана при попытке получения от коммерсанта 3,2 млн рублей за якобы невключение его клининговой компании в планы выездных налоговых проверок. Также установлено, что в 2018 году она получила от этого же предпринимателя 5 млн рублей за якобы невключение его организации в планы выездных налоговых проверок.