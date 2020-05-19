Коронавирус выявили у воспитателя детского сада в Вологде

ТАСС, 19 мая. Тест на коронавирус воспитательницы одного из детских садов Вологды показал положительный результат. Городское управление образования закрыло на карантин дошкольное учреждение, где работала женщина, сообщил во вторник во время эфира "ВКонтакте" мэр Вологды Сергей Воропанов.

В Вологодской области фиксируется высокий коэффициент распространения коронавируса - 1,8, что не позволяет начать первый этап ослабления ограничительных мер. Наибольшее количество случаев ежедневно выявляется в Вологде, прирост также дают очаги заражения в медицинских учреждениях области.

"Один из контактных [заразившихся] - это воспитатель детского сада. Сейчас Управление образования вместе с Роспотребнадзором срочно начинает работу. Детский сад находится в заречной части нашего города, где большая концентрация заболевших. Мы вынуждены вывести две дежурные группы из детского сада. Нам придется этот детский сад временно закрыть", - сказал Воропанов.

В последний раз заразившаяся воспитательница была на работе в конце прошлой недели. Источник инфицирования специалистам еще предстоит определить. Сейчас сотрудники управления образования города просят забрать детей домой, помещение дошкольного учреждения обработают. Всего в городе в дежурном формате работает 294 группы в 87 детских садах, их посещают более 3 тыс. воспитанников. "[Предстоит] выявить всех контактных, посадить [их] на самоизоляцию и так далее", - отметил мэр областного центра.

Кроме того, увеличивается количество подтвержденных случаев коронавируса в Вологодской городской больнице № 1, которая закрыта на карантин из-за появления очага новой инфекции. За сутки прирост составил 17 человек. Таким образом, число заболевших COVID-19 составило 57 человек.

Во вторник количество случаев коронавируса в Вологодской области превысило 500 человек. За сутки прирост составил 25 случаев, 21 из них приходится на Вологду. В регионе выявлены три очага заражения в медицинских учреждениях. Это Вологодская горбольница № 1, где работают и лечатся свыше 400 человек, детское отделение психиатрической больницы поселка Кувшиново (17 инфицированных), а также в Центр гемодиализа ООО "Бодрость" (трое инфицированных).