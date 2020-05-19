Амурские медики получили доплату за работу с заразившимися коронавирусом на 33 млн рублей

ТАСС, 19 мая. Врачи и медицинский персонал Амурской области получили стимулирующие выплаты за работу с инфицированными коронавирусом пациентами, в общей сложности на эти цели выделили 33 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщает во вторник пресс-служба правительства области.

Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Выплаты назначены двумя постановлениями правительства РФ, и, по поручению президента, должны быть сделаны до 15 мая.

По информации зампреда правительства Амурской области Юлии Рябининой, которую цитирует пресс-служба, доплаты за работу в непосредственном контакте с зараженными на сумму 16,2 млн. рублей получил 471 человек. Выплаты тем, кто оказывает помощь зараженным, но не контактирует с ними, начислены на сумму 16,8 млн. рублей. Такую доплату получили 198 человек.

"Выплаты получило подавляющее большинство медработников. Если есть данные, что не в полном объеме выплачены деньги, прошу обращаться по "горячей линии" 112 по коронавирусу. Я лично буду разбираться по каждому случаю", - сказал губернатор Василий Орлов, которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, за счет средств областного бюджета предусмотрена выплата за особые условия труда тем работникам, которые не попали в критерии по федеральным постановлениям, но также участвуют в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На эти цели предусмотрено 71 млн рублей средств областного бюджета.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.