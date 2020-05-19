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Прокуратура Самары проверит сообщение о ветеране, не получившем выплату к 75-летию Победы

В соцсетях появилась информация о нарушении прав 90-летнего Владимира Павлова, который с 1949 по 1951 год в составе армии участвовал в операциях по ликвидации националистического подполья на Украине

САМАРА, 19 мая. /ТАСС/. Прокуратура Самарской области начала проверку по сообщениям в соцсетях, где говорилось, что ветеран Великой Отечественной войны, 90-летний Владимир Павлов, не получил положенную ему выплату в 75 тыс. рублей, установленную президентом страны в честь 75-летия Победы. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, распространенном во вторник.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в мае по случаю празднования 75-летия Победы. Ветераны и приравненные к ним категории граждан должны получить по 75 тыс. рублей, труженики тыла и бывшие узники концлагерей, гетто и тюрем - по 50 тыс. рублей.

"Организована проверка по публикации о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны на получение выплат в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Как написал депутат райсовета Андрей Седогин, Павлов с 1949 по 1951 год в составе действующей армии участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины. Таким образом, Павлов попадает в категорию ветеранов, которым полагается выплата.

При этом в Пенсионном фонде РФ по Самарской области Седогину в Twitter ответили, что "По указу, к участникам Великой Отечественной войны относятся граждане "из числа лиц", поименованных в пп. 1 п. 1 ст. 2 Закона "О ветеранах", которые имели прямое отношение к событиям ВОВ в период с 1941 по 1945 год. Увы, ПФР не имеет права трактовать указ расширительно".

Исполняющий обязанности прокурора области Игорь Харитонов поручил разобраться в сложившейся ситуации и при необходимости обеспечить восстановление прав ветерана.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСамарская область
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