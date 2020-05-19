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В одном из районов Башкирии нашли свалку гробов

Местный житель обнаружил ее в овраге неподалеку от деревенского кладбища

УФА, 19 мая. /ТАСС/. Житель Чекмагушевского района Башкирии Руслан Нуртдинов обнаружил в овраге неподалеку от деревенского кладбища выброшенные крышки гробов. Об этом он написал в Facebook и опубликовал фотографии находок.

"Когда поехал по свалкам, думал, готов увидеть что угодно, но такое увидеть.. признаюсь, не был готов. Это за гранью понимания. Надо прибраться", - написал он.

В администрации района ТАСС сообщили, что крышки гробов уже убрали. "Откуда это появилось, мы не знаем", - сообщила ТАСС заведующий сектором по информационно-аналитической работе администрации муниципалитета Айгуль Набиева.

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