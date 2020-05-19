РАНХиГС в Петербурге оплатит обучение в вузах детей медиков, борющихся с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (СЗИУ РАНХиГС) предоставит до 40 грантов на бесплатное вузовское образование детям медицинских сотрудников, которые оказывают помощь зараженным коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой вуза во вторник.

"Понимая важность оказания максимальной поддержки медикам для преодоления пандемии и минимизации ее последствий, нами принято решение о создании особых условий обучения их детей. Гранты, позволяющие бесплатно получить высшее образование, будут финансироваться Институтом из собственных средств и предоставляться на все направления подготовки бакалавриата", - процитировали в пресс-службе директора СЗИУ РАНХиГС Владимира Шамахова.

В сообщении поясняется, что основанием для получения гранта является документ, подтверждающий, что один из родителей является медицинским работником (или членом бригады "скорой помощи"), который непосредственно участвует в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Для ребенка условием получения гранта является наличие не менее 210 баллов, полученных в сумме по итогам сдачи ЕГЭ по трем предметам.

На 19 мая в Петербурге выявлено 11 340 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. За последние сутки выявили 453 новых случая. За последнюю неделю суточный прирост держался примерно на этом же уровне, исключение составили только два дня, когда число новых заразившихся превысило 500. Кроме того, по последним данным выздоровели после заражения коронавирусом 2 272 человека, умерли 95.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.