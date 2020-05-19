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Пандемия коронавируса нового типа

В городе на северо-востоке КНР нарушителей карантина привлекут к уголовной ответственности

С 18 мая власти Шуланя закрыли на карантин жилые районы, где зафиксировали случаи заражения коронавирусом и подозрения на инфекцию

ТАСС, 19 мая. Власти города уездного значения Шулань в северо-восточной провинции Цзилинь, где произошла локальная вспышка коронавируса, предупредили местных жителей об административной и уголовной ответственности за несоблюдение карантинных правил. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте администрации города.

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С 18 мая власти Шуланя закрыли на карантин жилые районы города, где были отмечены случаи заражения коронавирусом и подозрения на инфекцию. Нарушителей режима самоизоляции, а также тех, кто скроет симптомы заболевания, власти в соответствии с законом привлекут к административной или уголовной ответственности в случае наличия состава преступления.

C 7 мая в Шулане было выявлено 20 случаев инфицирования коронавирусом.

19 мая местные власти приняли решения переоборудовать одну из городских больниц традиционной китайской медицины в специализированный госпиталь на 188 койко-мест для лечения больных с коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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