В Санкт-Петербурге умерла поэтесса и переводчица английской классики Галина Усова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Поэтесса и переводчица, известная переводами произведений Байрона, Киплинга, Агаты Кристи, Толкиена и других английских классиков, член Союза писателей Санкт-Петербурга Галина Усова умерла в Петербурге в возрасте 88 лет. Об этом ТАСС сообщили во вторник в городском Союзе писателей.

"Дочь Галины Сергеевны Татьяна сообщила мне о ее смерти", - сказал поэт и переводчик Михаил Яснов. По его информации, Галина Сергеевна умерла дома.

Галина Усова родилась и выросла в Ленинграде. В 1954 году окончила Ленинградский государственный университет (отделение английского языка и литературы). Стихи начала писать с семи лет, переводить поэзию с английского - с шестнадцати. В 1983 году была принята в Союз писателей СССР. Она умерла, не дожив нескольких дней до своего дня рождения - 22 мая ей бы исполнилось 89 лет.

Перу Усовой принадлежит более 250 публикаций, в том числе переводы книг Агаты Кристи, Джона Рональда, Руэла Толкина, Джорджа Байрона, Редьярда Киплинга и Уильяма Вордсворта.

Она была автором сборников стихотворений "Литейный мост" (1991), "Я из прошлого века" (2012) и прозаических произведений "Первые шаги" (1961), "Три пиалы" (1990), "Опасный лорд" (2009). В последние годы она сама продавала свои книги у станции метро "Политехническая" и этим приобрела известность в интернет-сообществе, где в 2013 году появилась группа ее почитателей, теперь переименованная в группу памяти. Сегодня на странице группы размещают соболезнования и посты в память о Галине Усовой.