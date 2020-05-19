Нарколог Минздрава считает, что продавать сигареты и алкоголь в России следует с 21 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минимальный возраст продажи алкоголя в России, как и никотиносодержащей продукции, следует увеличить с 18 до 21 года, считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Наркологическое сообщество приветствует рекомендацию повышения возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года. Такое решение давно назревало, об этом говорил министр здравоохранения России Михаил Альбертович Мурашко в Государственной думе, это рекомендует Совет Федерации. Это предложение иногда критикуется, некоторые говорят, что в армию уже можно идти в 18 лет, а выпить алкоголь - нет, - сказал Брюн ТАСС во вторник. - То же самое касается и табачной продукции, думаю, это абсолютно логично. Считаю, ограничение продажи никотиносодержащей продукции с 21 года - это следующий шаг. Конгресс США уже повысил возраст покупки сигарет до 21 года, это решение американских законодателей вступает в силу c сентября этого года".

Как пояснил нарколог, такой возраст можно объяснить тем, что психологически человек созревает в среднем к 21 году. "Наши функции "взрослеют" и устанавливаются в разные возрастные периоды. Мы учимся ходить в год, говорить - в три-пять лет. <...> Физически человек созревает к 18 годам и может заниматься спортом, служить в армии и так далее. А вот психологически он созревает в среднем к 21 году. Я нередко сталкиваюсь со случаями, когда ребята приходят к нам лечиться и говорят, что до армии не пили, только после армии начали выпивать. То есть это около 19-20 лет", - пояснил Брюн.

Он также напомнил, что, согласно результатам социологического исследования конца 2018 года, почти 80% россиян тогда положительно относились к идее повышения возраста для продажи алкоголя в РФ с 18 лет до 21 года. "Смею предположить, эта цифра не уменьшилась", - сказал он.

"Еще в 2018 году был представлен вариант законопроекта, увеличивающий минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Тогда планировалось ввести новый возраст для продажи алкоголя с января 2020 года. Летом прошлого года депутат от Чеченской Республики Шамсаил Саралиев внес в Государственную думу законопроект о повышении возраста продажи. Сейчас ситуация с пандемией снова делает вопрос здорового образа жизни актуальной и важной", - заключил эксперт Минздрава.

Минздрав России разработал законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. В министерстве отмечают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Ранее сообщалось, что Минфин РФ не поддержал законопроект Минздрава. Минэкономразвития также считает запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.