Россияне стали больше тратить денег на видеоигры в период самоизоляции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россияне с окончательным переходом на массовую самоизоляцию стали больше тратить денег на видеоигры, чем за первые три месяца 2020 года. Пик спроса приходится на конец апреля - начало мая, рассказали ТАСС в компаниях - крупнейших игроках рынка.

За первые четыре месяца года в "М.Видео-Эльдорадо" спрос на игровые консоли вырос на 15% в штуках и 20% в деньгах, однако в апреле в условиях самоизоляции онлайн-продажа игр и приставок увеличились более чем втрое. Более половины штучных продаж пришлось на Sony PlayStation 4, второе место занял Microsoft Xbox, третье - Nintendo. "При этом около 30% заняли недорогие переизданные ретро-приставки Dendy и Sega, что повлияло на снижение среднего чека по рынку", - отметили в компании.

Продажи в январе-феврале в сегменте видеогейминга на AliExpress Russia в денежном выражении выросли в три раза год к году, в то время как в апреле продажи консолей увеличились в семь раз, а за первые две недели мая - в 3,7 раза, рассказал руководитель направления "Гейминг" Антон Шокуров.

В "Ситилинке", отметил директор по закупкам Олег Пчельников, в первом квартале продажи игровых консолей в штуках увеличились в 1,6 раза, аксессуаров - в 2,7 раза, а вот в апреле в связи с самоизоляцией продажи консолей Sony PlayStation выросли в 14 раз, Nintendo - в 5,4 раза, Microsoft Xbox - в два раза.

В "Связном" с марта по апрель спрос на консоли вырос почти в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года при среднем чеке в 17,5 тыс. рублей. Аналогичный рост зафиксировали и в "Яндекс.Маркете" - в конце марта с пиком роста 2 апреля. При этом в мае спрос уже растет почти в два раза, добавили в компании. В Ozon в январе - мае продажи игровых консолей также выросли в два раза, а игровых аксессуаров - в 2,3 раза год к году.

Растущая популярность гейминга

Несмотря на закрытие офлайновой розницы и возможность покупать игры в цифровом виде, а не на дисках, компании все же отмечают рост и в конкретно этом сегменте. К примеру, в апреле продажи на российском рынке видеогейминга выросли в 2,3 раза в денежном выражении год к году, продолжает Шокуров из AliExpress.

При росте продаж как консолей, так и игр в январе - апреле в розничной сети "М.Видео-Эльдорадо" 80% штучных продаж пришлось на платформу PlayStaion 4. На второе место как в штуках, так и в деньгах впервые вышли игры для Nintendo Switch, чему помог успешный старт симулятора жизни Animal Crossing: New Horizons. Третьей по количеству проданных игр оказалась домашняя консоль Xbox One, пояснили в компании.

Растут не только продажи игр, но и объем внутриигровых покупок. В апреле, по данным "Яндекс.Денег", оборот платежей за покупки контента внутри игр был на 23% больше, чем в марте, за сами игры - на 22%. Количество внутриигровых покупок увеличилось за этот же период на 17%, а вот средний чек подрос всего на 5%.

Наконец, о росте спроса на видеоигры говорит и их растущая аудитория - особенно онлайн-игр. По словам CEO компании MY.GAMES (игрового бренда Mail.ru Group) Василия Магуряна, в марте общий рост регистраций и возвратов по всем игровым платформам составил 21,4% и 20,1% соответственно. Лидер роста - бесплатная многопользовательская игра для Windows - Conqueror"s Blade, где число регистраций по всему миру в марте выросло в 2,7 раза.

У онлайн-шутера Warface рост регистраций на персональных компьютерах и консолях за этот же период составил 45%. В мобильных играх значительный рост показали проекты Love Sick: Interactive Stories (рост 34% новых игроков в марте и 76,6% в апреле) и Hustle Castle (16,6% в марте и 53,5% в апреле).

Самыми же популярными играми у россиян сейчас являются эксклюзивный для Nintendo симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons, продолжение легендарной серии шутеров DOOM Eternal, спортивные симуляторы FIFA 20 и UFC 3, популярные экшны от Rockstar Games - Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2, ремейки классических японских игр Resident Evil 3 и Final Fantasy VII, а также эксклюзив для PlayStation - God of War, признанный многими ведущими игровыми изданиями одной из лучших игр десятилетия.