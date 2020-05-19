Через коридор на границе в Дагестане на родину смогли вернуться 120 граждан Азербайджана

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Специальный коридор был организован во вторник на российско-азербайджанской границе: через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Магарамкентском районе Дагестана на родину смогли вернуться 120 граждан Азербайджана. Об этом сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"На российско-азербайджанской границе по договоренности двух сторон был организован специальный коридор, по которому к себе на родину смогли вернуться 120 граждан Азербайджана, которые ранее из-за ситуации с коронавирусом не смогли своевременно покинуть территорию РФ", - сказал собеседник агентства. По его словам, среди них семейные пары, пожилые и тяжелобольные, в том числе с онкологическими заболеваниями.

В оперативном штабе подчеркнули, что в ближайшую неделю на родину смогут вернуться еще несколько десятков граждан Азербайджана.

Ситуация на границе

В минувший понедельник президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой. Как сообщила пресс-служба главы российского государства, президенты условились дать профильным ведомствам поручения оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы.

Ранее в понедельник глава Дагестана Владимир Васильев попросил Путина помочь синхронизировать процесс возвращения граждан РФ и Азербайджана, которые не могут перейти закрытую из-за пандемии государственную границу. По его словам, это нужно, чтобы избежать распространения инфекции и сделать процесс более системным. В качестве одной из мер Васильев предложил пропускать желающих пересечь границу группами.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что скопление людей на границе осложняет ситуацию с коронавирусом в Дагестане.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии коронавируса, заработал в Дагестане. В госпитале развернули 15 палаток для проживания 210 человек, а также палатки-столовые. В МЧС уточнили, что пункт временного размещения и питания оснащен двумя полевыми кухнями, водовозами с питьевой и технической водой. Кроме того, действует пожарный пост и пункт оказания медицинской помощи на базе Центральной районной больницы Дербентского района.

О ситуации с коронавирусом в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 19 мая 3 553 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 93 человек за сутки), 2003 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 32 человека с COVID-19. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.