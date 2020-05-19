Челябинские власти объяснили нахождение "в лесу" более 50 правительственных автомобилей

ТАСС, 19 мая. Более 50 новых правительственных автомобилей, которые были закуплены для обеспечения проведения саммитов Шанхайской организации содружества (ШОС) и БРИКС в Челябинске, находятся на территории у озера Смолино на охраняемой стоянке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Ранее во вторник интернет-издание 74.ru со ссылкой на источники сообщило, что "в челябинском лесу" стоят более 50 новых правительственных иномарок.

"Территория в районе озера Смолино принадлежит Управлению делами правительства Челябинской области, нахождение на ней автомобилей связано с имеющейся там возможностью расположения автомобилей на охраняемой стоянке", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве пояснили, что закупка автомобилей осуществлялась для проведения саммитов ШОС и БРИКС, а также иных протокольно-организационных мероприятий. "Потребность в ней была продиктована необходимостью замены выработавших свой ресурс автомобилей - около 50% автопарка - автомобили с пробегом более 200 тыс. км, старше 10 лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей. Обновление автопарка позволит снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт устаревших транспортных средств", - уточнили там.

Президент России Владимир Путин 15 августа подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург, где они пройдут 21-23 июля 2020 года. Из-за увеличения числа участников около 20 мероприятий пройдет в Челябинске. При этом из-за пандемии коронавирусной инфекции, запланированные на март и апрель этого года мероприятия председательства России в ШОС и БРИКС перенесли.