Медики Кубани за работу с зараженными коронавирусом после перерасчета получили 260 млн руб

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Медики Краснодарского края, работающие с заразившимися коронавирусом, в результате перерасчета за апрель получили доплаты на общую сумму 260 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

На совещании с президентом РФ глава Федерального казначейства Роман Артюхин заявил, что ресурсы на выплаты медработникам доведены до регионов в полном объеме, объем выплат медработникам на сегодняшний день составил около 12 млрд рублей.

"На сегодняшний день в Краснодарском крае за апрель в результате перерасчета произведена 8871 выплата работникам медучреждений края. Это врачи, средний и младший медперсонал, водители. Общая сумма выделенных средств составила 260 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на доплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом в регионе, предусмотрен 1 млрд 65 млн рублей, из которых 722,5 млн - средства из федерального бюджета и 343 млн рублей - из краевого. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что начисление выплат медикам находится на особом контроле в крае. "Все выплаты производятся по факту работы с больными коронавирусом. Ведется дневник каждого пациента, он доступен федеральному Минздраву, Роспотребнадзору. В нем есть история каждого пациента, какие врачи с ним работали", - приводит пресс-служба его слова.

Ранее правительство утвердило распределение между регионами очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам субъектов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счет этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май. В кабмине подчеркнули, что оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к раскассированию средств и непосредственным выплатам денег врачам. Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни 16 и 17 мая, чтобы регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу.