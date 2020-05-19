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Летние лагеря на Ставрополье могут начать принимать детей с 1 июля

Планируется, что в загородных лагерях будет закрытый режим пребывания, а дети и персонал будут проходить тесты на коронавирус

СТАВРОПОЛЬЕ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края прорабатывают возможность начала летней оздоровительной кампании с 1 июля 2020 года. Учреждения будут работать в закрытом режиме, дети и персонал будут проходить тесты на коронавирус, сообщили журналистам во вторник в краевом управлении по информационной политике.

"Сезон летнего отдыха детей на Ставрополье может начаться с 1 июля <…> Планируется, что в загородных лагерях будет закрытый режим пребывания. Дети и персонал, которые в течение смены будут находится на территории лагерей, обязаны проходить тестирование на коронавирусную инфекцию и принимать все меры профилактики", - говорится в сообщении.

По данным краевого правительства, с 1 июля летние лагеря в регионе начнут работать при наличии разрешения Роспотребнадзора. Учреждения уже провели необходимый ремонт и другую работу для приема детей. Прием заявок от родителей уже открыт, однако в связи с пандемией возможна корректировка и перенос смен.

"Система образования Ставрополья готова к летней оздоровительной кампании. Все 683 организации детского отдыха, входящие в краевой реестр, - а это 642 лагеря с дневным пребыванием, 22 загородных лагеря, семь санаторно-оздоровительных лагерей в санаториях Кавминвод, а также палаточные лагеря на территории края и за его пределами - до 30 мая получают разрешения от надзорных органов на открытие", - цитируют в управлении замминистра образования края Диану Рудьеву.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 1 600 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 151 ребенка. За весь период после выздоровления из больниц выписали 562 пациента, умер 31 человек.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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