Эксперт: рассчитывать на формирование длительного иммунитета к коронавирусу невозможно

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Длительный иммунитет после перенесенной новой коронавирусной инфекции не возникает. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью " Российской газете ", опубликованном во вторник.

"Сезонные коронавирусы циркулируют постоянно, вызывая ОРВИ и диареи у 10-20% населения каждый год. То есть длительного стойкого иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции (как, впрочем, и в случае с гриппом) у человека не возникает. Не случайно мы должны делать ежегодную прививку от гриппа. Поэтому нет оснований считать, что, переболев ранее другим коронавирусом, мы защищены от нового", - отметил эксперт.

Он также добавил, что широко распространенные коронавирусы до сих пор не приводили к таким тяжелым осложнениям, как новый SARS-CoV-2, в связи с чем раньше население на эти инфекции не тестировали в таком количестве. Именно поэтому неизвестно, как долго человек после того, как переболел, остается защищенным от нового заражения.

"Думаю, рассчитывать на формирование устойчивого, длительного иммунитета к коронавирусу вряд ли возможно. Это не корь, не эпидемический паротит, не краснуха, переболев которыми один раз, большинство людей приобретают иммунитет на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, для респираторных инфекций, среди которых грипп, - это классический пример, даже после вакцинации иммунитет больше чем на полгода не сохраняется. Новый коронавирус - это тоже респираторная инфекция, нам еще предстоит выяснить, насколько продолжительна будет к нему иммунологическая память", - заключил Горелов.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.