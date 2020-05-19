Между Ярославлем и Казанью возобновили прерванное из-за коронавируса авиасообщение

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Авиасообщение между Ярославлем и Казанью возобновилось с 19 мая, перелеты будет осуществлять авиакомпания "ЮВТ Аэро". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

С 9 апреля регулярные прямые рейсы из Ярославля в Казань перестали выполняться из-за пандемии коронавируса.

"С 19 мая возобновлено авиасообщение между Ярославлем и Казанью. Рейсы выполняются авиакомпанией "ЮВТ Аэро", - говорится в сообщении.

Рейсы будут осуществляться по вторникам и четвергам, время в пути составит чуть больше часа. Для предотвращения распространения коронавируса при нахождении в самолете будет предусмотрено обязательное использование средств индивидуальной защиты - масок, респираторов и перчаток.

"Мы поэтапно запускаем летную программу аэропорта [Туношна], которая была временно приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства области Максима Авдеева. Летом планируется возобновление авиасообщения между Ярославлем и Санкт-Петербургом, Симферополем, Сочи и Краснодаром.

В Ярославской области за сутки выявлено 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 1938. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 333 человек, умерли 12.