{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Между Ярославлем и Казанью возобновили прерванное из-за коронавируса авиасообщение

Рейсы будет осуществлять авиакомпания "ЮВТ Аэро" по вторникам и четвергам

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Авиасообщение между Ярославлем и Казанью возобновилось с 19 мая, перелеты будет осуществлять авиакомпания "ЮВТ Аэро". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

С 9 апреля регулярные прямые рейсы из Ярославля в Казань перестали выполняться из-за пандемии коронавируса.

"С 19 мая возобновлено авиасообщение между Ярославлем и Казанью. Рейсы выполняются авиакомпанией "ЮВТ Аэро", - говорится в сообщении.

Рейсы будут осуществляться по вторникам и четвергам, время в пути составит чуть больше часа. Для предотвращения распространения коронавируса при нахождении в самолете будет предусмотрено обязательное использование средств индивидуальной защиты - масок, респираторов и перчаток.

"Мы поэтапно запускаем летную программу аэропорта [Туношна], которая была временно приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства области Максима Авдеева. Летом планируется возобновление авиасообщения между Ярославлем и Санкт-Петербургом, Симферополем, Сочи и Краснодаром.

В Ярославской области за сутки выявлено 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 1938. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 333 человек, умерли 12.

Теги
РоссияТатарстанЯрославская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Якутии выплатили медикам дополнительные надбавки после перерасчета и аванс за май
По словам главы региона, после перерасчета на доплаты медикам направили еще 12 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС