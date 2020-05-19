МИД России создал на сайте раздел об осуществленных вывозных рейсах с фото и видео

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сводные данные о числе выполненных вывозных рейсов с комментариями граждан и визуальным контентом будут публиковаться в специальном разделе на сайте МИД РФ.

На официальной странице министерства размещена информация о дате, рейсе и числе пассажиров. Список составлен на основе данных Минтранса РФ.

В разделе "рейс (маршрут)" опубликованы гиперссылки на фото и видео с пассажирами, их комментарии на официальных страницах в социальных сетях российских посольств и ведомств.

По состоянию на 19 мая, по данным ДСКЦ МИД России, в РФ с 18 марта возвратились более 235 тыс. соотечественников, в том числе и организованными вывозными рейсами.