Власти Якутии выплатили медикам дополнительные надбавки после перерасчета и аванс за май

ТАСС, 19 мая. Власти Якутии перечислили медикам, которые работают с больными с COVID-19, дополнительные выплаты после их перерасчета по новому порядку, а также аванс за работу в мае. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава Якутии Айсен Николаев.

В пятницу, 15 мая, президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы.

"Якутские медики, которые работают с больными коронавирусом, людьми с подозрением на заражение, а также с внебольничными пневмониями, получили все положенные им федеральные и региональные выплаты. За работу в апреле все медработники, которым эти доплаты положены, получили их до 15 мая. В мае на основе новых нормативных документов был произведен перерасчет выплат по новому порядку - независимо от времени и отработанных часов. 17 и 18 мая всем, кому полагается перерасчет, он был произведен", - сказал Николаев.

По его словам, после перерасчета на доплаты медикам направили еще 12 млн рублей. Всего на федеральные выплаты Якутия получила трансферты на сумму свыше 657 млн рублей. Глава региона отметил, что аванс за май также полностью выплачен работникам медучреждений.

"Вопрос по выплатам для медиков я взял под личный контроль. На днях я общался по телефону с врачами-инфекционистами и рентгенологами центральных районных больниц Алданского, Ленского, Нерюнгринского районов и станции скорой помощи города Якутска, просил сообщить о том, как обстоят дела с выплатами в их медицинских учреждениях. Во время нашего разговора мне подтвердили: все три вида стимулирующих выплат получили и врачи, и средний и младший медперсонал", - добавил Николаев.

В России установлена специальная федеральная выплата в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с заразившимися коронавирусом.