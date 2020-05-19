Четыре "заминированных" самолета штатно приземлились в пунктах назначения

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Четыре самолета, "заминированные" во вторник неизвестными, штатно приземлились в пунктах назначения, угроза взрыва оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Все четыре воздушных судна штатно сели в пунктах назначения. Кинологи не обнаружили на бортах взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

Во вторник на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" четырех самолетов.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.