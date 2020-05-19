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Пандемия коронавируса нового типа

Введение карантина в Мексике привело к заметному снижению числа похищений с целью выкупа

По подсчетам НПО Alto al Secuestro, в апреле в стране совершили 99 тяжких преступлений такого рода, это на 21 меньше, чем в марте, когда в Мексике еще не объявили о приостановке всех видов деятельности, кроме самых важных

МЕХИКО, 19 мая. /ТАСС/. Меры по борьбе с распространением нового коронавируса, принимаемые в Мексике, в том числе самоизоляция населения, привели к снижению в стране числа похищений с целью выкупа. Об этом сообщила во вторник газета MILENIO со ссылкой на неправительственную организацию (НПО) Alto al Secuestro ("Нет похищениям").

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Согласно ее подсчетам, в апреле в стране было совершено 99 тяжких преступлений такого рода - на 21 меньше, чем в марте, когда власти еще не объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, кроме самых важных. "Мы считаем, что пребывание людей дома привело к снижению активности похитителей, - полагают в НПО. - Это не означает, что власти должны ослабить бдительность, напротив, пришло время разрабатывать стратегии для каждого штата, чтобы не столкнуться с ростом числа этих преступлений после возвращения к обычной жизни".

По данным Alto al Secuestro, с декабря 2018 года, когда Мексику возглавил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, в республике произошло не менее 2,5 тыс. похищений. Из них в общей сложности почти 60% были совершены в столице, а также в штатах Веракрус, Морелос, Мехико и Пуэбла.

В Мексике в последние годы наблюдается очень высокий уровень насилия. В 2019 году в стране были убиты 35,5 тыс. человек, что стало самым высоким показателем за все время ведения учета преступлений на федеральном уровне. Министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо в декабре прошлого года признал, что правительство не достигло поставленных целей в борьбе с криминалом. Лопес Обрадор 15 января пообещал, что власти изменят ситуацию к лучшему к 1 декабря текущего года.

Теги
МексикаПандемия коронавируса нового типа
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